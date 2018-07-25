ماذا يقصد السيسي بتناول وجبة واحدة من أجل مصر؟ (فيديو)

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن جميع المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها في مجال الطاقة أو الكهرباء تتم على أكمل وجه.

وأوضح راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" أن تصريح الرئيس خلال افتتاحه لثلاث محطات كهربائية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة عن استعداده لتناول وجبة واحدة يوميا إذا كان ذلك سيساعد في بناء الأمة، قائلا: "إن ذلك جاء في إطار تصريحاته الدائمة عن أهمية التضحية من أجل الوطن".

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن تصريح الرئيس "مفيش حاجة ببلاش" جاء من منطلق أهمية التخطيط والجهد والعرق وتحمل المسؤوليات والتكاليف الباهظة في سبيل الوصول لإنجازات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية