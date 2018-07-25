 
مباشر

ماذا يقصد السيسي بتناول وجبة واحدة من أجل مصر؟ (فيديو)

أخبار العالم العربي

ماذا يقصد السيسي بتناول وجبة واحدة من أجل مصر؟ (فيديو)
Sputnik Сергей Гунеев
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk9t

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن جميع المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها في مجال الطاقة أو الكهرباء تتم على أكمل وجه.

وأوضح راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" أن تصريح الرئيس خلال افتتاحه لثلاث محطات كهربائية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة عن استعداده لتناول وجبة واحدة يوميا إذا كان ذلك سيساعد في بناء الأمة، قائلا: "إن ذلك جاء في إطار تصريحاته الدائمة عن أهمية التضحية من أجل الوطن".

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن تصريح الرئيس "مفيش حاجة ببلاش" جاء من منطلق أهمية التخطيط والجهد والعرق وتحمل المسؤوليات والتكاليف الباهظة في سبيل الوصول لإنجازات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية     

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أردوغان ونتنياهو.. معركة كلامية مفرداتها الذبح والفاشية