تونس.. رئيس الوزراء يعين وزيرا جديدا للداخلية

عين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الثلاثاء، هشام الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم الذي أقيل في شهر يونيو بعد مقتل عشرات المهاجرين غالبيتهم تونسيون في جزيرة قرقنة (شرق).

ونشرت رئاسة الحكومة التونسية، مساء الثلاثاء، بلاغا على "فيسبوك" جاء فيه أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تعيين السيد هشام الفراتي وزيرا للداخلية، من دون تفاصيل إضافية.

وشغل الفراتي (52) منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ 2015، كما شغل منصب والي المنستير (شرق) عام 2011.

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ومن المنتظر أن تعقد في وقت لاحق جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للوزير الجديد.

تجدر الإشارة إلى أنه وإثر إقالة لطفي براهم في 6 يونيو، تم تعيين وزير العدل غازي الجريبي، مكانه بالإنابة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أعلن في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية عن أن تعيين وزيرا للداخلية بات وشيكا، وأكد أن التركيز على الاستقرار الأمني وإنجاح الموسم السياحي يستدعي الإسراع في تعيين وزير جديد للداخلية مستقل ويملك الكفاءة اللازمة لإدارة الملف الأمني.

وأضاف أن الوزير الجديد سيواصل الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة.

وشدد في السياق على أن الحرب على الفساد لم تتوقف، وأن الحكومة متمسكة بها، رغم وجود أطراف تسعى إلى تعطيلها، حسب قوله.

المصدر: وكالات