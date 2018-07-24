العبادي: هناك حرية في استخدام الإنترنت في العراق

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن البلاد تتمتع بحرية هائلة في استخدام الانترنت، مشيرا إلى وجود أشخاص يحاولون تخريب التظاهرات من خلال نشر مقاطع مفبركة.

وقال العبادي في كلمة له خلال مؤتمره الأسبوعي: "لدى مواطنينا حرية كبيرة في استخدام الإنترنت لم تشهدها معظم الديمقراطية في العالم".

وأضاف: "هناك رأيان أحدهما مع الحرية المطلقة، والآخر يطالب الدولة بممارسة الرقابة المشددة على الإنترنت من أجل توفير الأمن وحماية المجتمع".

وأشار العبادي إلى أن "هناك من يحاول تخريب التظاهرات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر مقاطع فيديو مفبركة".

وأدانت مفوضية حقوق الإنسان، الخميس الماضي، قطع شبكة الإنترنت عن أبناء الشعب العراقي، "لأي سبب كان"، وأوضحت أن العملية "مخالفة قانونية"، وأنها سلب لحق من حقوق المواطنة.

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وأعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق مبادرة التدريب المهني للباحثين عن فرص عمل، استجابة لمطالب المتظاهرين.

وشهدت محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الجاري، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار أحزاب سياسية.

المصدر: وكالات