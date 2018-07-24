التحالف الدولي: حملتنا ضد "داعش" في سوريا ستستمر لشهرين على الأقل

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الجنرال الفرنسي فريدريك باروسو، على أن الحملة العسكرية ضد "داعش" في سوريا ستستمر لشهرين أو ثلاثة على أقل تقدير.

وقال باروسو عبر دائرة تلفزيونية من مقر البعثة الفرنسية في بغداد: "الأمر لا يعدو كونه مسألة سياسية بحتة.. إن هدف البعثة على كافة المستويات، هو إلحاق الهزيمة بداعش".

وأضاف: "ماذا سيكون بعدها، هذا أمر يجب التوصل فيه إلى قرار.. نحن سنستمر في عملياتنا القتالية لشهرين أو ثلاثة على أقل تقدير، بعدها ستكون هناك قرارات جديدة".

وشدد الجنرال باروسو، على أن من المهم بالنسبة لبلاده، ضمان عدم تمكن مسلحي داعش من تنظيم صفوفهم وشن الهجمات خارج أراضي سوريا والعراق.

ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة فرنسية منذ العام 2014 عملية عسكرية في سوريا والعراق ضد عناصر تنظيم داعش.

المصدر: نوفوستي