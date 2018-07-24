// 26.06.2018 по тикету 15478
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة سوخوي سورية بصاروخ باتريوت
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة سوخوي سورية بصاروخي باتريوت، بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان.
#عاجل أطلق صاروخيْ #باتريوت باتجاه طائرة مقاتلة سورية من نوع #سوخوي اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي في جنوب هضبة #الجولان.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 24 июля 2018 г.
لقد تم متابعة المقاتلة حيث خرقت الأجواء الاسرائيلية بعمق كيلومتريْن ومن ثم تم اعتراضها. pic.twitter.com/JYz9QYlbKJ
#BREAKING: #Israel intercepted a Syrian fighter jet via 2 Patriot missile that were launched over Golan Heights pic.twitter.com/guKECONfHh— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 24, 2018
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