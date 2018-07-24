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نتنياهو: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة سوخوي سورية في المجال الجوي لهضبة الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة سوخوي سورية بصاروخ باتريوت

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة سوخوي سورية بصاروخ باتريوت
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة سوخوي سورية بصاروخي باتريوت، بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان.

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