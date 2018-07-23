الأمم المتحدة: على إسرائيل الإفراج عن الأطفال الفلسطينيين

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن على إسرائيل الإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم أو محاكمتهم فورا.

وصرح الحسين خلال اجتماع داخل مقر الأمم المتحدة اليوم الاثنين لمناقشة حقوق الفلسطينيين عبر الدائرة المغلقة من جنيف، إن "نحو 440 فلسطينيا هم قيد الاعتقال الإداري بحسب آخر الإحصاءات. على إسرائيل فورا أن توجه إليهم اتهامات أو تفرج عنهم".

وأوضح المسؤول الأممي أن "مئات من الأطفال الفلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام الاعتقال الإداري، في انتهاك للحقوق الإنسان الأساسية".

وتابع "ينبغي أن يكون واضحا أن القانون الدولي لا يجيز اعتقال أطفال إلا كحل أخير. سواء بالنسبة إلى الأطفال أو الراشدين، إن الاعتقال من دون محاكمة، استنادا إلى أدلة تبقى غالبا سرية مع (إصدار) أوامر باعتقال إداري يمكن تمديده إلى ما لانهاية، يتنافى مع القانون الدولي الذي من واجب إسرائيل احترامه"، مطالبا بـ"وضع حد لهذه الممارسة".

وجاء كلام المسؤول الأممي خلال اجتماع تناول أعمال العنف الأخيرة في غزة، على أن يتطرق إليها أيضا مجلس الأمن الثلاثاء في اجتماعه الشهري حول الشرق الأوسط.

وانتقد الحسين أيضا "التوقيفات والاعتقالات التعسفية لناشطين في حقوق الإنسان من جانب السلطات الإسرائيلية".

ومنذ الـ 30 من مارس، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل حركة احتجاجات في إطار "مسيرة العودة". وأسفرت المواجهات عن مقتل 149 فلسطينيا بنيران الجنود الإسرائيليين، إضافة الى مقتل جندي إسرائيلي.

المصدر: أ. ف. ب