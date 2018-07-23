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لودريان في طبرق قبيل لقاء مرتقب مع حفتر

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لودريان في طبرق قبيل لقاء مرتقب مع حفتروزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - طبرق
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التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في طبرق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وذلك خلال زيارة قدم فيها من تونس، بهدف مقابلة الأطراف الليبية.

ووفقا لمراسل RT، فإن زيارة لودريان تأتي لبحث آخر مستجدات المبادرة الفرنسية المتفق عليه في يونيو الماضي بين الأطراف الليبية.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي، مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، في مدينة بنغازي الليبية.

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وقد التقى لودريان في وقت سابق من اليوم، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، موضحا أن جولته تهدف لتهيئة المناخ من أجل اجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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