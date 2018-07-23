قيادي كردي لـ RT: مستعدون للمشاركة في تحرير إدلب

أكد الرئيس المشترك لحركة "المجتمع الديمقراطي" ألدار خليل، أن المقاتلين الأكراد على استعداد لطرد المجموعات الإرهابية من محافظة إدلب شمالي سوريا.

وقال خليل في اتصال مع RT: "نحن على استعداد، في حال تمكنا من الاتفاق، أن نلعب دورا محوريا في تحرير الشمال السوري".

وأضاف: "نحن مستعدون للتعاون مع أي قوة تحريرية، من دون أن نحدد مع من.. واقع القوى الموجودة في شمال سوريا يمكنها من أن تقوم بهذا الدور".

وشدد القيادي الكردي، في إشارة إلى مقالة له نشرت على موقع قناة "روناهي"، على أن الأمر عبارة "عن مقالة رأي"، حول ضرورة تحرير المناطق في شمال سوريا من الاحتلال.

ونفى خليل ما تناقلته وسائل إعلام، من اتهامات له بالتقارب مع الحكومة المركزية في دمشق، مؤكدا على أن ما قصده في مقالته، هو أن "إدلب محتلة من قبل مجموعات إرهابية ومن مرتزقة للجيش التركي، وهناك أكراد في المنطقة، وأن من واجبنا كسوريين أن نطرد الاحتلال من أراضينا".

المصدر: RT