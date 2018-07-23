الجيش اللبناني: مقتل 8 مسلحين بينهم تاجر مخدرات قرب الحدود السورية

أعلن الجيش اللبناني مقتل 8 مسلحين بينهم شخص يشتبه بأنه تاجر مخدرات، وذلك خلال تنفيذه مداهمة في شمال شرقي البلاد بالقرب من سوريا.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أن القوات العسكرية تعرضت لإطلاق نار من مجموعات مسلحة خلال المداهمة التي وقعت بالقرب من بلدة بريتال.

وأشار البيان إلى أن "عناصر القوة اضطروا إلى الرد بالمثل، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا".

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وأوضح أن الشخص الذي كان مطلوبا في العملية للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات يدعى علي زيد إسماعيل، الملقب بـ"إسكوبار" والذي يعد واحدا من أخطر تجار المخدرات والمطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم ترويج المخدرات والخطف مقابل فدية مالية.

وقال الجيش إن المداهمة أسفرت عن ضبط أسلحة ومخدرات.

المصدر: وكالات