 
مباشر

الجيش اللبناني: مقتل 8 مسلحين بينهم تاجر مخدرات قرب الحدود السورية

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني: مقتل 8 مسلحين بينهم تاجر مخدرات قرب الحدود السورية
Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjzu

أعلن الجيش اللبناني مقتل 8 مسلحين بينهم شخص يشتبه بأنه تاجر مخدرات، وذلك خلال تنفيذه مداهمة في شمال شرقي البلاد بالقرب من سوريا.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أن القوات العسكرية تعرضت لإطلاق نار من مجموعات مسلحة خلال المداهمة التي وقعت بالقرب من بلدة بريتال.

وأشار البيان إلى أن "عناصر القوة اضطروا إلى الرد بالمثل، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا".

إقرأ المزيد
هل ينقذ "الحشيش" اقتصاد لبنان؟ هل ينقذ "الحشيش" اقتصاد لبنان؟

وأوضح أن الشخص الذي كان مطلوبا في العملية للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات يدعى علي زيد إسماعيل، الملقب بـ"إسكوبار" والذي يعد واحدا من أخطر تجار المخدرات والمطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم ترويج المخدرات والخطف مقابل فدية مالية. 

وقال الجيش إن المداهمة أسفرت عن ضبط أسلحة ومخدرات.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أعلى معدلات الطلاق في العالم العربي