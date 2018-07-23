شاهد.. الإمارات تفتتح أول مدينة ترفيهية من نوعها في العالم

افتتحت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الإثنين، أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم تحمل علامة "وارنر براذرز".

وشارك في افتتاح المدينة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحملت اسم "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، وقامت بتطويرها شركة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع "وارنر براذرز إنترتينمنت" باستثمارات بلغت مليار درهم.

#محمد_بن_زايد: سعدت اليوم برفقة أخي محمد بن راشد بافتتاح المدينة الترفيهية المغطاة الأولى على مستوى العالم تحمل علامة "وارنر براذرز" في أبوظبي.. تطوير المرافق السياحية وتوفير أفضل الوجهات الترفيهية العالمية محور رؤيتنا المستقبلية لجعل #اﻹمارات المكان اﻷسعد واﻷجمل معيشياً. pic.twitter.com/874MhL6xWG — صحيفة الخليج (@alkhaleej) 23 июля 2018 г.

وتضمن الافتتاح عرضا لفيلم قصير تم إعداده خصيصا للاحتفاء بالأرشيف السينمائي لشركة "وارنر براذرز" التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم.

وتقام مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" على مساحة ضخمة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة، والتي من المنتظر أن تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور في 25 يوليو الجاري.

وتضم المدينة من خلال مناطقها الست وهي: "وارنر براذرز بلازا"، و"متروبوليس"، و"غوثام سيتي"، و"كرتون جانكشن"، و"بيدروك"، و"ديناميت غالتش"، 29 لعبة ومرفقا ترفيهيا عائليا، وعروضا حية.

المصدر:emaratalyoum