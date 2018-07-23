سوريا بين إيران وأمن إسرائيل.. محور لقاء لافروف وغيراسيموف مع نتنياهو

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان العامة الروسيين، عن تقديره لتصريحات الرئيسين بوتين وترامب في هلسنكي بشأن أمن إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان أناتولي غيراسيموف الروسيين: "العلاقة بين بلدينا مهمة للغاية، وتجلت بشكل واضح خلال لقائي مع الرئيس بوتين وفريقينا".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، بأن "لافروف وغيراسيموف ناقشا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، مسألة توفير الأمن على الحدود الإسرائيلية".

وأشارت الوزارة في بيان لها: أن "الجانبان تطرقا إلى موضوع التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، بحسب ما جاء في لقاء الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وكذلك إلى العملية العسكرية التي ينفذها الجيش السوري في جنوب البلاد، وتأمين الحدود الإسرائيلية بما في ذلك تنفيذ بنود اتفاقية فك الاشتباك والموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل".

وفيما لم تصدر تصريحات محددة عن نتائج هذا اللقاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن "إسرائيل رفضت عرضا روسيا لإبعاد القوات الإيرانية 100 كم عن حدود وقف إطلاق النار في الجولان السوري".

وتأتي مباحثات المسؤولين الروسيين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ناقشا في اتصال هاتفي الجمعة الماضي، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية.

المصدر: وكالات