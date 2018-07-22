عمّان: استقبلنا من "الخوذ البيضاء" 422 سوريا فقط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد في بيان اليوم الأحد، أن 422 فقط من "الخوذ البيضاء" السوريين دخلوا الأردن، وليس أكثر من 800 كما أُعلن عنه سابقا.

وقال الكايد: "الرقم الذي كانت هذه الدول طلبت مروره عبر الأردن على أساس تعهدها بإعادة توطينهم كان في البدء حوالي 827 شخصا لكنه استقر بالنهاية على 422".

وأضاف المسؤول الأردني أن "هؤلاء المواطنين السوريين الـ 422 دخلوا المملكة صباح الأحد لفترة انتقالية مدتها القصوى 3 أشهر"، مؤكدا أن "هؤلاء موجودون الآن في منطقة مغلقة إلى حين إعادة توطينهم".

وأكد الكايد السبت أن الحكومة الأردنية أذنت للأمم المتحدة في تنظيم مرور حوالى 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا، بناء على تعهد رسمي من هذه الدول باستقبالهم نظرا للخطر المحدق بحياتهم إن بقوا داخل سوريا.

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وفي سياق متصل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إجلاء 800 سوري من "الخوذ البيضاء" وأفراد عائلاتهم إلى إسرائيل ونقلوا بعدها إلى الأردن عبر الحدود البرية بين البلدين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستخصص 6.6 مليون دولار لمنظمة الخوذ البيضاء وآلية الأمم المتحدة في سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم بقوة منظمة الخوذ البيضاء، التي تدّعي أنها أنقذت أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية الصراع" في سوريا.

وظهر أفراد منظمة "الخوذ البيضاء" التي يفترض أنها منظمة إنسانية تلتزم بحماية السكان المسالمين في سوريا، وتقف على الحياد السياسي ولا تنخرط في الأعمال القتالية المسلحة، على أشرطة فيديو وهم يقومون بعمليات إنقاذ وهمية للأطفال من تحت الأنقاض، بهدف إيهام الرأي العام بمهاجمتهم بأسلحة كيميائية، ثم يملون عليهم ما يجب أن يتحدثوا به أمام وسائل الإعلام والصحفيين.

المصدر: RT + وكالات