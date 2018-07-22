الأردن تخبر روسيا عن مصير "الخوذ البيضاء"

أشارت الخارجية الروسية، إلى أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الأوضاع في سوريا، وعملية إجلاء أعضاء منظمة "الخوذ البيض".

وجاء في بيان للوزارة نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "أولى الوزيران الاهتمام بمسائل تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي المقام الأول الوضع في سوريا على خلفية العملية العسكرية الناجحة ضد الإرهاب في جنوب غرب البلاد".

وأضاف البيان أن "الصفدي أبلغ لافروف بوصول أعضاء (الخوذ البيض) إلى الأراضي الأردنية، وسيغادرونها بعد فترة قصيرة إلى دول أوروبية".

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق، استكمال قوات الجيش عملية إجلاء حوالي 800 من جماعة "الخوذ البيض" وذويهم من منطقة القتال جنوبي سوريا، ونقلهم إلى الأردن، تنفيذا لطلب من الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية.

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وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "800 شخص أجلوا، في عملية نفذت تحت جنح الليل، ونقلوا إلى الأردن عن طريق الأراضي الإسرائيلية".

ومنظمة الخوذ البيضاء، التي يفترض أنها إنسانية تلتزم بحماية السكان المسالمين في سوريا، وتقف على الحياد السياسي ولا تنخرط في الأعمال القتالية المسلحة، بدأت في الظهور بشكل متزايد على أشرطة فيديو تصور عناصرها وهم يقومون بعمليات إنقاذ وهمية للأطفال من تحت الأنقاض، ويضعوا الماكياج على وجوه الضحايا وملابسهم بهدف إيهام الرأي العام بمهاجمتهم بأسلحة كيميائية، ثم يملون عليهم ما يجب أن يتحدثوا به أمام وسائل الإعلام والصحفيين.

المصدر: وكالات