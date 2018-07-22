مسلحون يختطفون قاضيا ليبيا من داخل قاعة محكمة

اختطفت مجموعة مسلحة قاضي محكمة مدينة ودان جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس، ووكيل نيابتها واثنين من أفراد الشرطة القضائية من داخل المحكمة وسرقت سيارة السجن في المدينة.

وبينت المصادر أن الدافع وراء الخطف، هو احتجاز شخصين على ذمة قضية تهريب مقطورات نقل مياه.

وكان من المقرر محاكمة المتهمين أمام محكمة ودان، بعد أن احتجزوا في سجن مدينة هون، وعثر على سيارة السجون التي استولى عليها المسلحون على مسافة 120 كم من ودان في اتجاه سرت معطوبة الإطارات.

وتعيش ليبيا فوضى وانتشار السلاح في ظل غياب سلطة مركزية منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي سنة 2011.

المصدر: وسائل إعلام ليبية