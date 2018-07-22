تمثال ثالث لعصام زهر الدين يثير الجدل

انتهى النحات الفلسطيني حكمت خريس من نحت تمثال للواء السوري الراحل عصام زهر الدين الذي قتل قبل أشهر في دير الزور شمال شرقي سوريا، وأعلن خريس أنه نصب التمثال في مكان لم يحدده.

وأعلن خريس عبر في "فيس بوك" عن إنجاز التمثال بارتفاع ثلاثة أمتار، وهو مصنوع من البرونز، مشيرا إلى أن "التمثال حسب الطلب" وأنه لن يقبل أي تعقيب سياسي على صفحته.

ولم يشر خريس إلى مكان التمثال، وما إذا كان في محافظة السويداء جنوب سوريا، أم في الجولان السوري المحتل أو في فلسطين.

الإعلامي فيصل القاسم، أشار عبر صفحته في "فيس بوك" إلى أن هذا التمثال ليس في السويداء، وإنما في قرية المغار، في فلسطين المحتلة.

ودهش المعلقون لنحت تمثال زهر الدين وهو يحمل سلاحا أمريكيا (M16)، فيما أنه كان يجب أن يحمل سلاحا روسيا (كلاشينكوف).

وهذا التمثال هو الثالث لزهر الدين، إذ سبق وأن صنع له الفنان التشكيلي عادل خضر تمثالا في شباط 2018، نصب في مكان قريب من منزل عائلته في السويداء.

كما نشرت بعض الصفحات نهاية العام الماضي صور تمثال حجري لزهر الدين، قيل إنه من نحت الفنان نشأت الحلبي ابن قرية عرى في محافظة السويداء، وظهر في الصور يعرب زهر الدين نجل اللواء عصام إلى جانب النحّات.

وكرمت الحكومة السورية عصام زهر الدين، وأطلقت اسمه على أحد شوارع منطقة جرمانا في ريف دمشق، بعد مقتله في 17 من تشرين الأول 2017 بلغم في دير الزور.

وعرف عن زهر الدين إقدامه وصموده في المعارك التي خاضها الجيش السوري ضد الزمر الإرهابية والمسلحة، ولاسيما خلال تحرير دير الزور من "داعش".

المصدر: مواقع إنترنت