غوتيريش يحذر من "نزاع جديد مدمر" في غزة ويناشد الجميع تفاديه

دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى تفادي ما وصفه بخطر نشوب "نزاع مدمر جديد" في غزة، بعد التصعيد المحتدم هناك منذ الجمعة.

وقال أنطونيو غوتيريش: "قلقون جدا حيال هذا التصعيد الخطير للعنف في غزة وجنوب إسرائيل. من واجب جميع الأطراف أن تتفادى خطر نزاع جديد مدمر".

وطالب السكرتير العام، حماس والناشطين الفلسطينيين بالكف عن إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات على طول الخط الفاصل بين إسرائيل والقطاع، كما شدد على ضرورة ضبط الجيش الإسرائيلي نفسه، لتجنب إشعال الوضع.

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ودعا غوتيريش، جميع الأطراف "للعمل مع الأمم المتحدة، وخصوصا منسقها الخاص نيقولاي ملادينوف لإيجاد مخرج من هذا الوضع الخطير"، وتابع: "إن أي تصعيد جديد يعرض حياة الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر ويفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويقوض الجهود الراهنة لتحسين ظروف الحياة والمساعدة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وأشار إلى أنه لم تتقدم أي دولة حتى الآن، بطلب عقد اجتماع مجلس الأمن لاحتواء التوتر الذي أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي.

المصدر: وكالات