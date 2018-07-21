عقب المظاهرات.. العبادي يبحث واقع الخدمات مع وفدين من المثنى

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وتوفير فرص العمل، مؤكدا على ضرورة التعاون بين الدولة وأبناء الشعب لتحقيق الفائدة المرجوة.

وقال العبادي خلال استقباله وفدين من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى إن "واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر في طلباتهم والاستجابة لها".

وأضاف: "صمدنا وخرجنا منتصرين على الإرهاب وننطلق للبناء وتوفير الخدمات والبناء والإعمار ويجب أن نتعاون جميعنا من حكومة اتحادية ومحلية وعشائر ومواطنين ومؤسسات ومنظمات لنقدم خدمة، فالتحارب والصراع لن يقدم تلك الخدمة للمواطن".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن "هناك من حزن لأن العراق عاد أقوى وانتصر".. "أحذر من أجندات تسعى إلى تخريب مظاهراتكم وتخريب الوضع، فالمواطن لديه مطالب حقة ونريد تلبيتها".

وأوعز العبادي إلى وزارتي الزراعة والموارد المائية بتوفير المياه الصالحة للشرب والسقي، وتوجيه وزارة الكهرباء بفك الاختناقات وزيادة نسبة التجهيز للمحافظة.

وفي نهاية اللقاء، أصدر رئيس الوزراء عددا من التوجيهات ذات الشأن لتحسين واقع الخدمات من ماء وكهرباء وغيرها وكذلك توفير فرص عمل، ومتابعة المشاريع في المحافظة وبيان أسباب التأخير في تنفيذها ومعالجتها.

المصدر: مكتب رئاسة الوزراء