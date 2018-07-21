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مصر.. عفو رئاسي عن سجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أخبار العالم العربي

مصر.. عفو رئاسي عن سجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
Reuters Faisal Al Nasser
(صورة أرشيفية)
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بالعفو عن سجناء في البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو عام 1952.

واشترط المرسوم الرئاسي أن يتوفر في من يشملهم العوف بأن حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو خطر على الأمن العام

ونشرت الصحيفة المصرية الرسمية نص القرار الرئاسي على النحو التالي:

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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