صحيفة كويتية: إسرائيل حددت أهدافا في العراق لقصفها (صور)

نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن "مصادر مطلعة" أن إسرائيل حددت لائحة أهداف داخل العراق لضربها بحجة أنها مواقع عسكرية إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة والعتاد والمقاتلين إلى سوريا.

وقالت الصحيفة إنها حصلت من مصادر لم تحدد هويتها أو طابعها، على "صور جوية حصرية التقطت في الشهرين الماضيين للأهداف التي تنوي إسرائيل ضربها، وبينها معابر حدودية مع إيران، مثل مهران وباشماق، إلى جانب معبر الشلامجة الحدودي مع البصرة، والقريب من الكويت".

وأشارت المصادر، حسب الصحيفة الكويتية، إلى "أن إسرائيل كثيرا ما رصدت، خلال السنوات الأخيرة، المحاولات الإيرانية لخلق ممر بري من طهران، مرورا ببغداد وصولا إلى الأراضي السورية، مضيفة أن بعض تلك المواقع العراقية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني الآن كانت تحت سيطرة الجيش الأمريكي في العراق مثل مطار H3، وموقع الرطبة العسكري، فضلا عن مواقع على طرق مهمة قرب القرى والمدن، مثل عاشقات وصبا البور، وغيرهما من المواقع العراقية التابعة لإيران عسكريا".

واعتبر مصادر "الجريدة" أن هذا التطور اللافت يأتي بعد أن "أيقنت إسرائيل أن طهران تصر على نقل الأسلحة إلى سوريا من أجل التموضع عسكريا" في هذه البلاد، على الرغم من "كل الضغوط الدبلوماسية والسياسية عليها"، مضيفة أن إيران "تحاول سريعا ترميم ما تقصفه إسرائيل، لبناء قوة عسكرية في سوريا بأي ثمن".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية تأتي "وسط تقارير عن إمكانية انسحاب أمريكي من قاعدة التنف في المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن، والتي تلعب دورا في مراقبة وإبقاء السيطرة الأمريكية على الحدود العراقية- السورية".

www.aljarida.com

www.aljarida.com

www.aljarida.com

www.aljarida.com

www.aljarida.com

ولم يصدر أي تعليق على هذا النبأ من إسرائيل، إلا أن التقرير تداوله عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية المعروفة، بينها "Jerusalem Post" و"i24NEWS".

ونفذت إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا أنها لن تسمح للقوات الإيرانية بالتمركز عسكريا في سوريا، مصرة على أن إيران تسعى لتوسيع نفوذها، بما في ذلك عبر حليفها "حزب الله" اللبناني، على الأرض السورية من أجل شن هجمات على إسرائيل.

ونفذت إسرائيل ضربات على العراق عام 1981 حينما دمرت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعلا نوويا عملت على إنشائه سلطات الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين في التويثة.

المصدر: الجريدة + وكالات