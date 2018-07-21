مبعوث ترامب: حماس تدمر حياة الإسرائيليين

قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إنه "في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل دون توقف على مساعدة اللاجئين السوريين، تعمل حماس على تدمير حياة الإسرائيليين".

وكتب غرينبلات في تغريدة على "تويتر": "اليوم، قتل جندي إسرائيلي شاب على يد حماس، ونحن نصلي من أجل عائلة الشاب".

As Israelis work tirelessly on their northern border to treat Syrian refugees, Hamas works relentlessly to destroy Israeli lives (& Gazans suffer as a result of Hamas). Today a young Israeli soldier was murdered by Hamas. Our thoughts & prayers are with that young man's family. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

واتفقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فجر السبت، على العودة إلى التهدئة بعد ساعات من تصعيد عسكري خطير شهده القطاع حيث أسفر قصف إسرائيلي عن مقتل 4 فلسطينيين، بينما قتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار فلسطيني على حدود القطاع.

من جهته، حض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، كلا من إسرائيل وحماس على "الابتعاد عن حافة الهاوية".

وكتب ملادينوف على "تويتر": "يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية.. ليس الأسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا".

🔴 Everyone in #Gaza needs to step back from the brink. Not next week. Not tomorrow. Right NOW! Those who want to provoke #Palestinians and #Israelis into another war must not succeed. — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

وأضاف: "يجب افشال جهود الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

المصدر: وكالات