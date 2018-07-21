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مبعوث ترامب: حماس تدمر حياة الإسرائيليين

أخبار العالم العربي

مبعوث ترامب: حماس تدمر حياة الإسرائيليين
Reuters Amir Cohen
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات
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قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إنه "في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل دون توقف على مساعدة اللاجئين السوريين، تعمل حماس على تدمير حياة الإسرائيليين".

وكتب غرينبلات في تغريدة على "تويتر": "اليوم، قتل جندي إسرائيلي شاب على يد حماس، ونحن نصلي من أجل عائلة الشاب".

واتفقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فجر السبت، على العودة إلى التهدئة بعد ساعات من تصعيد عسكري خطير شهده القطاع حيث أسفر قصف إسرائيلي عن مقتل 4 فلسطينيين، بينما قتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار فلسطيني على حدود القطاع.

من جهته، حض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، كلا من إسرائيل وحماس على "الابتعاد عن حافة الهاوية".

وكتب ملادينوف على "تويتر": "يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية.. ليس الأسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا".

وأضاف: "يجب افشال جهود الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

المصدر: وكالات

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