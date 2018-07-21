رئيس مجلس شورى قطر في القاهرة

وصل رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، والوفد المرافق له، مساء الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن آل محمود يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع الدورة الـ27 الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للاتحاد البرلماني العربي التي تنعقد اليوم السبت لمناقشة مجريات الأحداث الأخيرة في الساحة الفلسطينية.

يناقش الاجتماع، حسب الوكالة، "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما يجري هناك حاليا من أحداث مؤلمة، أبرزها المجازر البشعة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها".

وتأتي المشاركة القطرية في الاجتماع بينما يستمر توتر ملموس بين قطر ومجموعة من الدول الأخرى في جامعة الدول العربية بدأ إثر اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات القطرية ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع البلاد، ما أدى إلى نشوب نزاع سياسي بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: الشرق + وكالات