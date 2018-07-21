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السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة في القاهرة

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حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وذلك في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وتخللت المراسم، تكريم أوائل طلبة الكلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين والوافدين، وقسم الدراسات العليا، ومنحهم أوسمة الامتياز من الاستحقاق الثاني، تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال دراستهم في الكلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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