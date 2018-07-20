خروج 55 حافلة تقل مسلحين وعوائلهم من ريف القنيطرة

خرجت الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من ريف القنيطرة باتجاه الشمال السوري، وذلك تمهيدا لإعلان المحافظة خالية من الإرهاب.

وأفاد وكالة "سانا" السورية، أن ما يقارب الـ 55 حافلة توجهت إلى شمال سوريا وعلى متنها المئات من المسلحين مع عائلاتهم، تنفيذا للاتفاق لإخلاء قرى وبلدات ريف القنيطرة من المسلحين.

وأشارت الوكالة إلى أن الحافلات خرجت جميعها من قرية "أم باطنة"، عبر ممر جبا، وذلك بعد تجميع المسلحين من قرى وبلدات ريف القنيطرة، كما جرى تفتيشها بشكل دقيق لضمان عدم اصطحاب أي شخص لا يرغب بالخروج.

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وأكدت وسائل الإعلام المحلية، أنه سيتم غدا استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وإخراج من تبقى، لغرض البدء بإجراءات تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.

ويقضي الاتفاق، بعودة الجيش السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011، وخروج المسلحين إلى إدلب وتسوية أوضاع البقية.

المصدر: سانا