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روسيا وفرنسا تقدمان مساعدات إنسانية لسوريا بشكل مشترك

أخبار العالم العربي

روسيا وفرنسا تقدمان مساعدات إنسانية لسوريا بشكل مشترك
AFP STRINGER
أطفال سوريون في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق (صورة من الأرشيف)
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أعلنت روسيا وفرنسا أنهما ستقومان في الأيام القريبة بعملية إنسانية مشتركة في سوريا لمساعدة سكان الغوطة الشرقية.

وجاء في بيان روسي - فرنسي مشترك، نشرته وزارة الخارجية الروسية وقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن العملية الإنسانية المشتركة تهدف إلى تلبية احتياجات المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للأشخاص الموجودين في المستشفيات التي تديرها لجنة الهلال الأحمر العربي السوري.

وسيتم تقديم المساعدات الطبية الكافية لعلاج 500 مصاب بإصابات خطيرة و15 ألف إصابة خفيفة. وستضمن روسيا نقل المساعدات جوا من فرنسا.

وتأتي هذه العملية الإنسانية المشتركة تنفيذا لقرار الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتخذاه خلال لقائهما في سان بطرسبورغ يوم 24 مايو الماضي.

المصدر: RT، وكالة

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