تجدد التظاهرات في البصرة وبغداد تستعد لمظاهرة حاشدة

تجددت التظاهرات في البصرة، جنوبي العراق، بعد مرور أكثر من 10 أيام على اندلاعها فيها وفي محافظات جنوبية أخرى، فيما تستعد العاصمة بغداد لمشاركتها بتظاهرة كبيرة الجمعة.

وتظاهر المئات من سكان محافظة البصرة، اليوم الخميس، في ساحة الحرية التي تقع وسط المحافظة، رغم الانتشار الأمني الكثيف والتعزيزات العسكرية التي أرسلتها بغداد.

وقال متظاهر اسمه رياض عباس لـRT: "سنستمر بتظاهراتنا ولا يمكننا السكوت أكثر على المأساة ونقص الخدمات والحياة بلا كرامة، وكل ما وعدت به الحكومة العراقية لا يلبي طموحاتنا ومطالبنا".

وأضاف: "يوم غد الجمعة ستشهد البصرة تظاهرة كبيرة ستجتمع فيها كل المناطق وسترفع شعارات تندد بالفساد وغياب الخدمات والتنديد أيضا بالقمع الذي طال المتظاهرين".

من جهة أخرى يستعد العديد من سكان العاصمة العراقية إلى الخروج في تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الجمعة، في وقت كثفت السُلطات الأمنية من إجراءاتها الأمنية في شوارع المدينة.

المصدر: RT