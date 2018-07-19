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جنرال أمريكي: لم نتلق أي توجيهات جديدة بشأن سوريا

أخبار العالم العربي

جنرال أمريكي: لم نتلق أي توجيهات جديدة بشأن سوريا
Reuters Hamad I Mohammed
قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل
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أكد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أنه لم يتلق أي توجيهات بشأن الأزمة في سوريا، بعد 4 أيام من قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل: "بالنسبة لنا الآن، تسير الأمور بشكل مستقر.. لم نتلق أي توجيهات أخرى غير التي نعمل بموجبها في الوقت الراهن".

وشدد فوتيل على أن الجيشين الأمريكي والروسي لا ينسقان فيما بينهما في سوريا، وأن التعامل بينهما، رغم طابعه المهني، محدود بشدة بموجب القانون.

وأضاف فوتيل: "قانون التفويض الدفاعي الوطني يحظر علينا التنسيق والتعاون مع القوات الروسية.. أي مجال للتعاون يجب أن يكون عبر الكونغرس".

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وأثارت قمة هلسنكي عاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة وخارجها بعد أن رفض ترامب إلقاء اللوم على روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن تطلعه إلى اجتماع ثان مع بوتين حتى يتسنى لهما البدء في تنفيذ خطط بشأن التعامل مع "الإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا وسلام الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها".

المصدر: رويترز

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