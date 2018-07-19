الحجاج الإيرانيون يتوافدون على السعودية

أعلن وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، عن بدء وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، مؤكدا أنهم يعاملون كغيرهم من حجيج الدول الأخرى بلا تمييز.

وقال بنتن خلال مقابلة مع قناة الإخبارية" السعودية إن "حجاج إيران يعاملون مثل أي حجاج آخرين بدأوا الوصول بعد إنهاء اتفاقياتهم مع هيئة الطيران المدني وتوقيعهم وشرائهم للخدمات والحزم التي يحتاجونها".

فيديو | وزير الحج والعمرة: الحجاج الإيرانيون يعاملون مثل أي حجاج آخرين #الإخباريةpic.twitter.com/8xYH55ahna — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2018

وأكد الوزير السعودي، أن "كل الحجاج سواسية، والأمور تسير على خير، والمملكة سعيدة بقدوم ضيوف الرحمن".

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المصدر: الإخبارية