 
مباشر

الحجاج الإيرانيون يتوافدون على السعودية

أخبار العالم العربي

الحجاج الإيرانيون يتوافدون على السعودية
Reuters Muhammad Hamed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjfu

أعلن وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، عن بدء وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، مؤكدا أنهم يعاملون كغيرهم من حجيج الدول الأخرى بلا تمييز.

وقال بنتن خلال مقابلة مع قناة الإخبارية" السعودية إن "حجاج إيران يعاملون مثل أي حجاج آخرين بدأوا الوصول بعد إنهاء اتفاقياتهم مع هيئة الطيران المدني وتوقيعهم وشرائهم للخدمات والحزم التي يحتاجونها".

وأكد الوزير السعودي، أن "كل الحجاج سواسية، والأمور تسير على خير، والمملكة سعيدة بقدوم ضيوف الرحمن".

إقرأ المزيد
إيران ترسل 160 حاوية أدوية ومعدات طبية إلى السعودية إيران ترسل 160 حاوية أدوية ومعدات طبية إلى السعودية

المصدر: الإخبارية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا