السعودية: 5 سنوات و1200 جلدة للمعتديين على رجل مرور

أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، حكما مبدئيا بالسجن لخمس سنوات و1200 جلدة على رجلين اعتديا على أحد رجال شرطة المرور في شهر رمضان، أثناء تأديته مهام عمله.

ووقع الحادث، الذي شهد عليه المارة وصوره أحدهم بهاتفه قبل تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان رجل المرور برفقة زميله يؤديان عملهما في تنظيم حركة المركبات في أحد التقاطعات بالمنطقة المركزية، والتي تعج عادة بحركة مرورية مكثفة، الأمر الذي لم يرق لشخصين أرادا تجاوز الأنظمة.

وانهال الرجلان على الشرطي بالضرب، الأمر الذي يعد تطاولا على السلطة.

5 سنوات سجن و 1200 جلدة للمعتدين على رجل المرور في #المدينةhttps://t.co/zCjBnH3aeKpic.twitter.com/HoNjV6Nhxr — جريدة الرياض (@AlRiyadh) ١٩ يوليو ٢٠١٨

ويعتبر الحكم ابتدائيا، وأمام المتهمين شهر من تاريخ استلام الحكم لتقديم استئنافهما.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، أن قوات الأمن ألقت القبض على المتورطين في الحادث، أثناء توجههما إلى محافظة جدة، وأنهما قاوما رجال الأمن لدى اعتقالهما.

المصدر: وكالات