مصر تكشف سر السائل الأحمر الموجود في تابوت الإسكندرية

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، عن سر السائل الأحمر الذي خرج من التابوت الأثرى المكتشف فى الإسكندرية، مؤكدا أنه ليس ما يدعي البعض أنه زئبق أحمر.

وأكد وزيري في تصريحات من موقع الاكتشاف الأثري، أن السائل الأحمر، عبارة عن مياه صرف تفاعلت مع الهياكل العظمية التي عثر عليها داخل التابوت، مشددا على أن وزارة الآثار والمجلس الأعلى لا تستند في كشوفاتها على إدعاءات وتعتمد على العلم.

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وكان الفريق الأثري المشرف على فتح تابوت الإسكندرية، قد تمكن من فتح التابوت اليوم الخميس، ولكنهم عثروا على سائل أحمر عجيب بداخله.

المصدر: وسائل إعلام مصرية