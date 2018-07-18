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تصادم عنيف لـ5 سفن في قناة السويس(صور)

أخبار العالم العربي

تصادم عنيف لـ5 سفن في قناة السويس(صور)
Reuters
قناة السويس
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أعلن نائب رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، تصادم 5 سفن في القطاع الجنوبي من القناة، الأحد الماضي، نافيا وقوع خسائر في الأرواح أو تأثر حركة الملاحة.

ووصف ربيع الحادث، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، بـ" العابر"، وقال إن الملاحة الدولية في القناة "مستقرة".

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تصادم إحدى السفن

وأضاف أن السفن المتضررة تم قطرها إلى منطقة الانتظار جنوبي محافظة الإسماعيلية، دون تحديد حجم الأضرار.

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حادث التصادم

كما شدد على أن قناة السويس، "تعد المجرى الأكثر أمنا بين طرق الملاحة البحرية".

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السفن في القناة

المصدر: وكالات

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