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مشاهد لتحرير الجيش السوري تل الحارة جنوبي سوريا

أخبار العالم العربي

مشاهد لتحرير الجيش السوري تل الحارة جنوبي سوريا
youtube/Anna News
مشاهد من تحرير تل الحارة
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ظهرت مشاهد تعرض لأول مرة لعمليات الجيش السوري وجنود "قوات النمر"، خلال تحرير تل الحارة الاستراتيجي ودخوله لبلدة الحارة.

وتظهر القوات السورية في الفيديو، تقوم بعمليات عسكرية عنيفة ضد إرهابيي جبهة النصرة في الريف الشمالي لدرعا، والتي أدت لتحرير تل الحارة الاستراتيجي ودخول وحدات الجيش البلدة وسط هتافات وترحيب كبير من الأهالي.

وبدأ الجيش السوري عملية عسكرية باتجاه تل الحارة انطلاقا من بلدة زمرين، وسط تمهيد مدفعي وصاروخي على تجمعات المجموعات الإرهابية المنتشرة على التل، ثم تقدمت وحدات المشاة، وسيطرت على التل الاستراتيجي أهم النقاط الحاكمة في الجبهة الجنوبية.

المصدر: Anna News

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