// 26.06.2018 по тикету 15478
مشاهد لتحرير الجيش السوري تل الحارة جنوبي سوريا
youtube/Anna News
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj07
ظهرت مشاهد تعرض لأول مرة لعمليات الجيش السوري وجنود "قوات النمر"، خلال تحرير تل الحارة الاستراتيجي ودخوله لبلدة الحارة.
وتظهر القوات السورية في الفيديو، تقوم بعمليات عسكرية عنيفة ضد إرهابيي جبهة النصرة في الريف الشمالي لدرعا، والتي أدت لتحرير تل الحارة الاستراتيجي ودخول وحدات الجيش البلدة وسط هتافات وترحيب كبير من الأهالي.
وبدأ الجيش السوري عملية عسكرية باتجاه تل الحارة انطلاقا من بلدة زمرين، وسط تمهيد مدفعي وصاروخي على تجمعات المجموعات الإرهابية المنتشرة على التل، ثم تقدمت وحدات المشاة، وسيطرت على التل الاستراتيجي أهم النقاط الحاكمة في الجبهة الجنوبية.
المصدر: Anna News
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)