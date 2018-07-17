العراق: تريث في التحالفات السياسية بسبب الاحتجاجات

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود تريث في عمل اللجان المفاوضة بخصوص التحالفات السياسية في العراق، لما بعد انتهاء التظاهرات في البلاد.

وقال المصدر وهو عضو في لجنة تفاوضية لـRT "منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد قبل عشرة أيام، تراجعت اللقاءات والمفاوضات والاجتماعات بين الكتل السياسية، وعملت أغلبها على التريث في اتخاذ أي قرار لحين انتهاء الاحتجاجات".

وأضاف: "توقفت المفاوضات بشكل شبه كامل، وما هو موجود الآن هو عمليات تواصل وتنسيق لا أكثر، ولن يكون هناك أي قرار أو أي موقف قبل انتهاء التظاهرات".

ويشهد العراق احتجاجات واسعة بدأت قبل أسبوع من محافظة البصرة، وامتدت لاحقا إلى مناطق أخرى ذات الأكثرية الشيعية جنوبي البلاد، منها المثنى وميسان والديوانية وذي قار، ويطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات العامة الأساسية مثل الماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد.

واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.

المصدر: RT