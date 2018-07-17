المدفعية الإيرانية تقصف مناطق بكردستان العراق

أعلنت السلطات المحلية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، أن المدفعية الإيرانية قصفت مناطق حدودية للمحافظة، مما أدى إلى نزوح سكان ثلاث قرى واندلاع حرائق كبيرة.

ونقل موقع قناة "السومرية" العراقية عن مدير ناحية سيدكان بمحافظة أربيل، إحسان جلبي قوله، إن "المدفعية الإيرانية قصفت اليوم مناطق حدودية تابعة لناحية سيدكان". وأضاف المسؤول أن "شدة القصف أثارت الفزع بين سكان تلك المناطق".

وأضاف جلبي أن "الهجوم المدفعي تسبب في نزوح سكان قرى برهول وبريزة وكتينة التابعة لناحية سيدكان"، مشيرا إلى "حرق مساحات كبيرة من البساتين والمراعي جراء القصف".

وجدير بالذكر، أنه ينتشر في المناطق الحدودية بين كردستان العراق وإيران مقاتلو الأحزاب الكردية الإيرانية المناهضة لطهران وحزب "بزاك"، الجناح الإيراني لـ‍ "‍‍حزب العمال الكردستاني". وتستهدف القوات الإيرانية هؤلاء المقاتلين بين حين وآخر داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

المصدر: السومرية