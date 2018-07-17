وزير المالية المصري: السياحة عندنا يتم ضربها بفعل فاعل

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الدولة المصرية عانت طويلا قبل عملية الإصلاح الاقتصادي، بسبب ضرب السياحة.

وأوضح الوزير المصري أن "السياحة تم ضربها بفعل فاعل، وتحويلات المصريين لم تدخل مصر بفعل فاعل، وكذلك مُنعت المنح عن مصر بفعل فاعل".

وأضاف معيط، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أنه "كان الهدف من تلك المؤامرات أن تُعلن الدولة إفلاسها".

وأشار إلى أن "الوضع الذي وصلت إليه مصر في الفترات السابقة كان وضعا كارثيا، لذا كان الحل والإصلاح صعبا ومأساويا".

المصدر: الوطن