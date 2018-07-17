الدفاع الروسية: عودة 100 من الشرطة العسكرية من جنوب سوريا بعد انتهاء مهماتهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية من جنوب سوريا بعد انتهاء مهامهم المتمثلة في حماية شحنات المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "جنود الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية عادوا إلى الوطن بعد نجاحهم في أداء مهام خاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية​​​. وتم نقل 100 عنصر من الشرطة العسكرية بطائرة النقل العسكري إيل-76 إلى مدرج طيران مازدوك...".

المصدر: سبوتنيك