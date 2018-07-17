الرصاص يعكر صفو نهائي الدوري الليبي!

توقفت مباراة في كرة القدم بنهائي البطولة الليبية من دون سابق إنذار بعد أن طغت أصوات الأعيرة النارية عما عداها، ما دفع اللاعبين إلى الانبطاح أرضا لاتقاء الخطر.

جرت هذه المباراة أمس بين فريقي الهلال والاتحاد بملعب مدينة الخمس، إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وذكر أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية خارج الملعب ما أوقف المنافسة الكروية في نهاية الشوط الثاني لفترة وجيزة.

المباراة الكروية استؤنفت، وانتهت بفوز فريق الاتحاد بهدفين نظيفين، سجلا في الوقت الإضافي بعد أن عكّر الرصاص صفو الحاضرين لاعبين وحكاما ومشجعين.

المصدر: فيسبوك