 
مباشر

الرصاص يعكر صفو نهائي الدوري الليبي!

الرياضة

الرصاص يعكر صفو نهائي الدوري الليبي!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kiyl

توقفت مباراة في كرة القدم بنهائي البطولة الليبية من دون سابق إنذار بعد أن طغت أصوات الأعيرة النارية عما عداها، ما دفع اللاعبين إلى الانبطاح أرضا لاتقاء الخطر.

جرت هذه المباراة أمس بين فريقي الهلال والاتحاد بملعب مدينة الخمس، إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وذكر أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية خارج الملعب ما أوقف المنافسة الكروية في نهاية الشوط الثاني لفترة وجيزة.

المباراة الكروية استؤنفت، وانتهت بفوز فريق الاتحاد بهدفين نظيفين، سجلا في الوقت الإضافي بعد أن عكّر الرصاص صفو الحاضرين لاعبين وحكاما ومشجعين.

المصدر: فيسبوك

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا