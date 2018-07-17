معارض سوري يدعو من إسرائيل الأمير محمد بن سلمان إلى السير على خطى السادات

وجّه معارض سوري يدعى عصام زيتون ويدّعي تمثيل "الجيش الحر" رسالة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ناشده فيها بتلبية الدعوة لزيارة إسرائيل ومخاطبة الكنيست.

ونشر الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين مقطعا مصورا، يظهره برفقة هذا المعارض السوري الذي كان في زيارة لتل أبيب، حيث يشيد زيتون المثير للجدل بإسرائيل و"شعبها الطيب" ويجدد دعوته المستمرة للتطبيع معها، داعيا العرب لزيارة إسرائيل ومعرفة حقيقة شعبها الطيب.. حسب زعمه.

نداء من المعارض السوري عصام زيتون الى ولي العهد السعودي لزيارة إسرائيل. pic.twitter.com/coayM1hAyD — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) 16 июля 2018 г.

وناشد هذا المعارض السوري غير المعروف، الأمير محمد بن سلمان وطلب منه زيارة إسرائيل وإلقاء خطاب بالكنيست.

وأثار حضور المعارض زيتون في مؤتمر هرتسليا للأمن القومي الإسرائيلي، جدلًا كبيرًا في الإعلام العربي والمحلي، إذ قدّم نفسه ممثلًا للجبهة الجنوبية في "الجيش الحر"، وهو ما نفته الجبهة والمعارضة السورية بشكل عام.

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وتأتي زيارة زيتون، الذي لم يتّضح له أي نشاط عسكري أو سياسي من قبل، عقب زيارات أجراها المعارض السوري كمال اللبواني لإسرائيل خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي لاقى استهجان شريحة واسعة من المعارضة السياسية والعسكرية في سوريا.

المصدر: مواقع وصحف عربية