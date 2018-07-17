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خبر يثلج صدور 6 ملايين مواطن مصري وأسرهم!

مال وأعمال

خبر يثلج صدور 6 ملايين مواطن مصري وأسرهم!
AFP
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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن وزارته قررت صرف رواتب العاملين بالدولة اليوم الثلاثاء بصورة استثنائية، بالعلاوات الدورية والخاصة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن معيط أن القرار سيستفيد منه حوالي 6 ملايين موظف في الدولة وأسرهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن صرف جميع رواتب العاملين في الدولة يتم عن طريق الحسابات والتحويلات المصرفية.

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وأوضح وزير المالية المصري في تصريحه الخاص كذلك أن الأجور "سترتفع الشهر الجاري بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه، ما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى، وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالي الماضي".

 المصدر: اليوم السابع

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