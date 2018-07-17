قنوات وإذاعات السودان العامة والخاصة تهاجر جماعيا إلى "عرب سات"!

قرر مدراء قنوات وإذاعات سودانية حكومية وخاصة الانتقال بشكل جماعي إلى البث عبر أقمار منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عرب سات"، بدلا من الشركة المصرية المماثلة "نايل سات".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية في هذا الصدد أن اجتماعا ضم مديري القنوات والإذاعات الخاصة والحكومية، قرر الانتقال بشكل جماعي إلى البث عبر أقمار منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عرب سات"، من دون ذكر "نايل سات".

ولفتت الوكالة أن القرار اتخذ بعد "عرض تقدم به مندوب المنظمة (عرب سات) احتوى ميزات تفضيلية في النواحي المالية والفنية، على أن تتم مراعاة الالتزامات القانونية لعدد من القنوات تجاه الأقمار الأخرى".

ونُقل عن أحمد بلال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام في السودان الذي ترأس الاجتماع إعلانه أنه "سيبذل كل جهد مطلوب مع الأطراف المعنية في الدولة لتمكين القنوات من الوفاء بالتزاماتها، في ضوء العرض الذي تقدمت به مؤسسة عرب سات".

المصدر: suna