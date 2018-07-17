قتلى وجرحى مدنيون بغارة نفذتها طائرات التحالف على البوكمال بدير الزور

أكدت وسائل إعلام سورية رسمية سقوط قتلى وجرحى مدنيين، بغارات شنها طيران التحالف الدولي، استهدفت منازل في ريف البوكمال بدير الزور.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قرية السوسة بريف مدينة البوكمال تعرضت أمس الاثنين، لقصف جوي عنيف من طائرات التحالف ما تسبب بمقتل رجل وزوجته وإصابة عدد من أفراد أسرته، بينهم نساء وأطفال، بجروح خطيرة، كما تسبب القصف بوقوع دمار كبير في عدد من المنازل.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على سقوط أكثر من 30 قتيلا بقصف شنته طائرات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدف بلدتي "الباغوز فوقاني" و"السوسة" على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف مدينة البوكمال.

واعترف التحالف الدولي في وقت لاحق، بأن قواته أو "قوات شريكة له" مسؤولة عن تنفيذ ضربات في منطقة سورية، أسفرت عن مقتل مدنيين.

المصدر: سانا