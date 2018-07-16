السعودية تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تستضيف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة من 15 إلى 24 يوليو 2018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مراجعة متكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية في السعودية (INIR).

وتأتي هذه المراجعة كمرجع أساسي تستند إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم جهود السعودية فيما يخص تهيئة البنية التحتية لإدخال الطاقة الذرية في الاستخدامات السلمية والتأكد من ملاءمة المشروع السعودي للطاقة الذرية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحصول على تأييد الوكالة والمجتمع الدولي للمشروع لتعزيز مبدأ الشفافية.

وتعتبر المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية هي خدمة تقدمها الوكالة للدول الأعضاء لتقييم متكامل وشامل بحضور خبراء دوليين من ذوي الكفاءة في برامج الطاقة النووية وتطوير البنية التحتية.

ومن أهداف ومميزات المراجعة، إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتقييم البنية التحتية للطاقة الذرية، التركيز على المجالات التي تتطلب عملا إضافيا، ومن ثم تحسين البنية التحتية للطاقة الذرية، وإقامة منتدى للمناقشات بين الخبراء وتبادل الخبرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية.

وفي نهاية المراجعة ستقوم الوكالة بتقديم بعض التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بتحسين وتطوير البنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة،

وستقوم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بتطوير خطة عمل بالتعاون مع شركاء العمل وبمشاركة من جهات حكومية لتطبيق توصيات الوكالة والعمل على تحسين البنية التحتية لإدخال الطاقة الذرية بالمملكة.

المصدر: موقع energy.gov.sa