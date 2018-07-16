 
مباشر

مصادر: التقارير بشأن انسحاب مسلحين أكراد من منبج مبالغ فيها

أخبار العالم العربي

مصادر: التقارير بشأن انسحاب مسلحين أكراد من منبج مبالغ فيها
AFP Delil SOULEIMAN
منبج، سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kivc

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر في وزارة الخارجية، أن التقارير الواردة عن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل من منبج السورية مبالغ فيها.

إقرأ المزيد
وحدات حماية الشعب الكردية تعلن انسحابها الكامل من مدينة منبج السورية

وقالت الجماعة المسلحة التي تسيطر على منبج إن آخر مقاتلين من وحدات حماية الشعب غادروا منبج شمال سوريا أمس الأحد، بعد توصل تركيا والولايات المتحدة لاتفاق الشهر الماضي عقب أشهر من الخلافات.

ويأتي انسحاب وحدات حماية الشعب من منبج بموجب ذلك الاتفاق، الذي ينص أيضا على أن تتولى قوات تركية وأمريكية حماية الأمن فيها.

المصدر: رويترز

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكمبيوترات الجديدة من أبل.. تفوقٌ باهظ الثمن