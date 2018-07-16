مصادر: التقارير بشأن انسحاب مسلحين أكراد من منبج مبالغ فيها

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر في وزارة الخارجية، أن التقارير الواردة عن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل من منبج السورية مبالغ فيها.

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وقالت الجماعة المسلحة التي تسيطر على منبج إن آخر مقاتلين من وحدات حماية الشعب غادروا منبج شمال سوريا أمس الأحد، بعد توصل تركيا والولايات المتحدة لاتفاق الشهر الماضي عقب أشهر من الخلافات.

ويأتي انسحاب وحدات حماية الشعب من منبج بموجب ذلك الاتفاق، الذي ينص أيضا على أن تتولى قوات تركية وأمريكية حماية الأمن فيها.

المصدر: رويترز