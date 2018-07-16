نشطاء يتحدثون عن مقتل ضابط رفيع في الجيش السوري في معارك القنيطرة

في الوقت، الذي تشهد فيه القنيطرة معارك عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، نعى نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقتل اللواء، ركان دياب.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، معلومات مفادها أن اللواء ركان دياب، لقي مصرعه في المعارك الدائرة في الريف الشمالي الغربي لدرعا، وأن دياب يعد أبرز قائد يفقده الجيش السوري منذ بداية الأزمة.

قيادة الجيش العربي السوري والفرقة السابعة / ميكا تزف لشعب سورية العظيم نبأ استشهاد القائد:

اللواء ركان دياب قائد الفوج 137 حيث ارتقى أثناء تأديته لواجبه الوطني في مسحرة بريف القنيطرة.

المجد لشهداء سوريا — Syrian Reporters (@SyrianReporters) 15 июля 2018 г.

وتولى دياب قيادة الفوج 137 في الفرقة السابعة للجيش السوري، وكان أيضا ضابطا، خدم سنوات طويلة في سلك الأمن الجنائي، قبل أن يتم تعيينه محافظا لحلب عام 2016.

المصدر: وسائل إعلام سورية