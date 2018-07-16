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نشطاء يتحدثون عن مقتل ضابط رفيع في الجيش السوري في معارك القنيطرة

أخبار العالم العربي

نشطاء يتحدثون عن مقتل ضابط رفيع في الجيش السوري في معارك القنيطرة
Reuters
معارك في ريف درعا - أرشيف
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في الوقت، الذي تشهد فيه القنيطرة معارك عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، نعى نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقتل اللواء، ركان دياب.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، معلومات مفادها أن اللواء ركان دياب، لقي مصرعه في المعارك الدائرة في الريف الشمالي الغربي لدرعا، وأن دياب يعد أبرز قائد يفقده الجيش السوري منذ بداية الأزمة.

وتولى دياب قيادة الفوج 137 في الفرقة السابعة للجيش السوري، وكان أيضا ضابطا، خدم سنوات طويلة في سلك الأمن الجنائي، قبل أن يتم تعيينه محافظا لحلب عام 2016.

المصدر: وسائل إعلام سورية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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