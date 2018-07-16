فصائل سورية مسلحة توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار بالقاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء الاثنين، بأن فصائل معارضة سورية مسلحة وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار في القاهرة برعاية المخابرات العامة المصرية وبضمانات روسية.

وقال موقع "اليوم السابع" بالإضافة إلى موقع الأهرام المصري، إن الاتفاق تم برعاية المخابرات العامة المصرية وبضمانة روسية من جهة، ورئيس "تيار الغد السوري" أحمد الجربا من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن الاتفاق شمل المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

كما وقعت الفصائل المسلحة في ريف حمص الشمالي، وعلى رأسها "جيش التوحيد"، على اتفاق بالقاهرة برعاية مصرية وضمانة روسيا الاتحادية وبوساطة رئيس تيار الغد السوري، للانضمام لجهود مكافحة الإرهاب في سوريا وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام في المنطقة.

ووجه قادة الفصائل المشاركة في اجتماعات القاهرة الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة السورية.

وكان "تيار الغد" السوري قد نشر على موقعه الرسمي، الأحد، مقالا أشار فيه إلى الدلالات الهامة التي حملتها مشاركة مصر في الاجتماع المصغر لدعم الحل السياسي للأزمة السورية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية