الحكومة المصرية ترد على فيديوهات "بيض البلاستيك"

تسببت شائعات حول وجود بيض صيني مصنوع من البلاستيك في الأسواق المصرية، بذعر كبير بين المواطنين، حيث انتشرت مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود بيض صيني مصنوع من البلاستيك، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من البيض يكفي ويزيد عن الاستهلاك المحلية.

وأضاف السيد، أن إنتاج مصر يقدر بين 11 و12 مليار بيضة سنويا، وأنه لا يوجد أي بلاغ غش تجاري تم تقديمه للغرفة التجارية بخصوص وجود بيض بلاستيكي، وكذلك الحال بالنسبة لمعامل وزارتي الصحة والزراعة.

وتداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه تحول البيض عند تسويته لما يشبه المادة البلاستيكية، مع تعليقات حول اكتشاف مصنعين لإنتاج البيض البلاستيكي في الصين، تم ضبطهما مؤخرا.

المصدر: مصراوي