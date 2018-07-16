 
مباشر
عاجل
بوتين: موقف ترامب حول القرم معروف ونلتزم بوجهة نظر أخرى وهذه المسألة مقفلة بالنسبة لنا

الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان بممثلي حماس "سقطة"

أخبار العالم العربي

الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان بممثلي حماس
Reuters Ruben Sprich
جبريل الرجوب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kiu2

وصف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب رعاية مسؤولين مصريين للقاء محمد دحلان، القيادي المنشق عن فتح، مع ممثلين عن حماس في مصر بأنها "سقطة".

جاءت تصريحات الرجوب خلال حلقة خاصة من برنامج "قصارى القول" مع الزميل سلام مسافر على قناة RT.

وأكد الرجوب أن تلك "السقطة ارتكبها أشخاص بمواقع رسمية متدنية" في مصر.

وتابع "حسب معلوماتنا فقد جرت مراجعة، وأن هناك تعليمات واضحة وقاطعة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأجهزة الدولة ووزارة الخارجية والمخابرات بعدم تكرارها".

وأضاف"بأنها فضيحة لحماس أيضا". وقال" كنا نأمل لو أن تلك الواقعة لم تحصل"، ولكنه تابع بالقول "أما وقد حصلت فنحن مستعدون لتجاوزها".

المصدر: RT

 

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بوتين وترامب يعلنان نتائج قمتهما التاريخية.. هل اتفقا على حل الملفات العالقة؟