الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان بممثلي حماس "سقطة"

وصف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب رعاية مسؤولين مصريين للقاء محمد دحلان، القيادي المنشق عن فتح، مع ممثلين عن حماس في مصر بأنها "سقطة".

جاءت تصريحات الرجوب خلال حلقة خاصة من برنامج "قصارى القول" مع الزميل سلام مسافر على قناة RT.

وأكد الرجوب أن تلك "السقطة ارتكبها أشخاص بمواقع رسمية متدنية" في مصر.

وتابع "حسب معلوماتنا فقد جرت مراجعة، وأن هناك تعليمات واضحة وقاطعة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأجهزة الدولة ووزارة الخارجية والمخابرات بعدم تكرارها".

وأضاف"بأنها فضيحة لحماس أيضا". وقال" كنا نأمل لو أن تلك الواقعة لم تحصل"، ولكنه تابع بالقول "أما وقد حصلت فنحن مستعدون لتجاوزها".

المصدر: RT