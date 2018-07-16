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مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا خلال النهائي: أنت نجمة هذا الحدث الرياضي

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مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا خلال النهائي: أنت نجمة هذا الحدث الرياضي
Reuters Damir Sagolj
الرئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش
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كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب ما دار بينه وبين الرئيسة الكرواتية قبل انطلاق المباراة النهائية في ملعب لوجنيكي بموسكو.

وقال الرجوب خلال حلقة ضمن برنامج "قصارى القول" مع الزميل سلام مسافر، إن الرئيسة كوليندا كيتاروفيتش كانت تسأل نظيرها الفرنسي ايمانويل ماكرون عن توقعاته بنتيجة المباراة فقاطعها الرجوب قائلا: "اسأليني أنا .. أنت كنت النجم الألمع في هذا الحدث الرياضي التاريخي ".. فقالت ربما نعم نفوز.. وأردف الرجوب قائلا: "سيكون من الصعب جدا التغلب على الفريق الفرنسي".

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وحضر الرجوب رفقة الرئيس محمود عباس المباراة النهائية إلى جانب عدد من زعماء العالم في ملعب لوجنيكي والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4-2.

المصدر: RT

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