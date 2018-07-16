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خامنئي يطالب السعودية بدفع دية الحجاج الإيرانيين الذين قتلوا عام 2015

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خامنئي يطالب السعودية بدفع دية الحجاج الإيرانيين الذين قتلوا عام 2015
arabic.khamenei.ir
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أفاد مراسلنا في طهران بأن المرشد الأعلى علي خامنئي طالب اليوم خلال استقباله القائمين على شؤون الحج في بلاده السعودية، بدفع دية القتلى الإيرانيين في حادثة التدافع بمنى عام 2015.

وأكد خامنئي في هذا الصدد، أن بلاده لن تنسى حادثة منى، داعيا السلطة القضائية ووزارة الخارجية وهيئة الحج في بلاده إلى متابعة هذه القضية مع السعودية.

وفي نفس السياق، نقلت قناة "العالم" الإيرانية عن المرشد الأعلى تشديده على أن مكة المكرمة تعود لكل المسلمين، ولا يحق لأي أحد أن يتصرف بها كما يحلو له.

ونُقل عن خامنئي قوله إن "الحج ميدان عملي يجمع بين الدين والسياسة والمهم جدا فيه هو تجمع الناس"، مشددا على أنه "لا ينبغي لأحد أن يحول دون مفاهيم الحج وأي حكومة تحول دون هذه المفاهيم إنما تقوم بالصد عن السبيل".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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