"سانا": الجيش الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ موقعا للقوات السورية شمال مطار النيرب

ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، موقعا للجيش السوري شمال مطار النيرب في محافظة حلب.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: يكرر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب".

وشدد المصدر على أن الأضرار جراء هذه الضربة "اقتصرت على الماديات".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق إسرائيلي رسمي على الحادث.

ونفذت إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد أو ردا على تصرفات "عدوانية" من قبل الجيش السوري.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا أنها لن تسمح للقوات الإيرانية التمركز عسكريا في سوريا، مصرة على أن إيران تسعى لتوسيع نفوذها، بما في ذلك عبر حليفها "حزب الله" اللبناني، على الأرض السورية من أجل شن هجمات على إسرائيل.

وفي 12 يوليو قصف الجيش الإسرائيلي 3 مواقع عسكرية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقال إن العملية جاءت ردا على اختراق طائرة سورية مسيرة الأجواء الإسرائيلية.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية بالتزامن مع ذلك ضرورة تطبيق اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل التي أبرمت في 31 مايو 1974 بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وأنهت رسميا حرب أكتوبر عام 1973.

المصدر: سانا + وكالات