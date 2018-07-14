الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

طالبت حكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والأرض في قطاع غزة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي، إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية، من أجل ضمان وقف العدوان.

وشدد المحمود على أن السلطات الإسرائيلية تعمل طوال الوقت على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التصعيد وملاحقة المواطنين العزل وإراقة دماء المتظاهرين السلميين واستهداف الأطباء والممرضين والمسعفين والصحفيين، في ظل تشديد الحصار الجائر المفروض منذ 11 عاما على أبناء الشعب في القطاع.

وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة مطالبته دول العالم بتحرك استثنائي فوري وعاجل لوقف التصعيد الخطير وحقن دماء الأبرياء والعمل، من أجل استعادة آمال تحقيق السلام في البلاد والمنطقة والعالم.

المصدر: وفا